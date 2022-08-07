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Financial Times сообщила о беспокойстве Евросоюза из-за сближения России и Турции

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Западные государства испытывают беспокойство в связи с укреплением российско-турецких отношений. Об этом в субботу, 6 августа, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

Турецкий виток: Москва и Анкара договорились об оплате газа в рублях
Какие еще вопросы обсудили Путин и Эрдоган на берегу Черного моря

Так, в публикации сказано, что Запад настороженно относится к заявлениям президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о планах углубить сотрудничество в сфере торговли и экономики.

В частности, Евросоюз «всё более и более внимательно» следит за взаимодействием Анкары и Москвы и отмечает тревожную тенденцию, связанную с якобы превращением Турции в платформу для торговли с Россией. Организация надеется привлечь внимание турецкого правительства к их опасениям по поводу РФ.

Также FT упоминает предупреждения США о возможных санкциях против стран, помогающих России в обходе ограничительных мер, введенных ранее.

По мнению одного из собеседников газеты, Брюссель может «призвать западные фирмы отказаться от отношений с Турцией». В то же время другие источники выразили сомнение на этот счет.

5 августа в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана. Беседа двух лидеров продлилась чуть более четырех часов.

В ходе переговоров главы стран согласовали переход Анкары на частичную оплату поставок российского газа в рублях. Также Россия и Турция обсудили возможности торговли в национальной валюте РФ.

По итогам встречи Путин и Эрдоган сделали совместное заявление. Главы государств однозначно подтвердили приверженность РФ и Турции к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.

На текущем этапе лидеры договорились наращивать объем торговли между двумя странами, а также укреплять взаимодействие в таких сферах, как транспорт, торговля, промышленность, финансы, туризм, сельское хозяйство и строительство.

Как заявлял ранее в этот день Реджеп Тайип Эрдоган, переговоры откроют новую страницу в отношениях Турции и России.

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