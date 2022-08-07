Невролог рассказал о способах отмены ишемического инсульта

Человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Об этом в воскресенье, 7 августа, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в беседе с URA.RU.

По его словам, для этого у больного есть до 4–6 часов от начала приступа.

Хорошев подчеркнул, что в первом случае в больнице человеку могут дать вещество, добывающееся из стрептококков, которое растворяет тромб. Во втором же случае применяются специальные инструменты.

«Под контролем рентгена гибкая полимерная нить, которая может отклонить свой кончик в любую сторону под управлением врача, доходит до того места, где находится тромб. Дальше несколькими осторожными поворотами спираль ввинчивается в тромб, извлекается из сосуда, немного отодвигается назад. Затем на нее накидывается полимерная сеточка, для того чтобы тромб при движении не сорвался со спирали и не ушел снова в кровеносное русло», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что эти способы могут устранить все возможные последствия. Однако специалист обратил внимание на то, что в России очень немного бригад, которые могут провести такую манипуляцию.

Ранее, 3 августа, врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович перечислил полезные привычки, снижающие риск инсульта.

По словам врача, зарядка и активный образ жизни в целом являются лучшей профилактикой инсульта. Шахнович указал, что проблемы с сосудами часто возникают из-за сидячего образа жизни.

Он посоветовал употреблять больше овощей и зелени. Специалист указал на то, что виноград и имбирь также стоит включить в свой рацион, так как это естественные профилактические средства от инсульта.

Также он порекомендовал регулярно употреблять в пищу морепродукты и рыбу. Они способствуют укреплению сосудов и улучшают общее состояние организма. Кроме того, Шахнович призвал сократить употребление напитков, богатых кофеином, а также алкоголь, так как это только повышает риск инсульта.