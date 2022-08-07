Трамп заявил о выгодном положении КНР после визита Пелоси на Тайвань

КНР получила политическое преимущество после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом в субботу, 6 августа, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

В своей речи перед аудиторией консерваторов в Далласе, штат Техас, он обвинил Пелоси в происходящем «хаосе» и добавил, что ее действия «сыграли на руку» Пекину, дав повод активно отстаивать свои интересы в отношениях с Тайванем.

По словам Трампа, Пелоси портит всё, к чему прикасается. Также экс-глава Белого дома подчеркнул, что ничего подобного не произошло бы при его президентстве.

Днем ранее бывший президент США назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой и провоцирующей напряжение в регионе. Трамп призвал сограждан наблюдать за происходящим.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Поездка стала первым официальным визитом на остров спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

4 августа народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Пекин выразил Вашингтону решительный протест относительно визита политика. МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны.

Также Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. В частности, остановлены переговоры по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество по вопросам судопроизводства и юстиции, а также борьбы с наркоторговлей и международной преступностью.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.