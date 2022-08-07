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Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями и ливень ожидают москвичей в воскресенье, 7 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15...+17 градусов.

При этом синоптики предупреждают жителей о том, что в отдельных районах столицы прогнозируется очень сильный дождь, ему будут сопутствовать гроза и град.

Днем ожидается южный ветер с переходом на западный и северо-западный, скорость его составит 6–11 м/c, при грозе возможны порывы до 15–20 м/c, местами до 25 м/c.

Атмосферное давление составит 749–751 мм ртутного столба.

Накануне в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства предупредили жителей Москвы о необходимости быть осторожнее на улице из-за грозы и ветра с порывами до 17 м/с.

3 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Центральной России в воскресенье ожидаются «камни с неба». По его словам, это явление представляет собой грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2–4 см.

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