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Совбез ООН проведет заседание 8 августа по ситуации в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Совет Безопасности ООН 8 августа проведет заседание из-за ситуации вокруг сектора Газа. Об этом в субботу, 6 августа, ТАСС сообщил источник в Совбезе.

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«СБ ООН соберется для обсуждения ситуации в секторе Газа в понедельник», — сказал он.

Между тем стало известно, что о проведении закрытого заседания Совбеза ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа попросили пять стран: Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия.

В Арабских Эмиратах отметили глубокую обеспокоенность эскалацией вокруг Газы, а также призвали к максимальной сдержанности.

Ранее, 6 августа, Армия обороны Израиля сообщила, что мирные жители, в том числе дети, погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в России организация).

Также отмечалось, что за последние два дня «Исламский джихад» выпустил по Израилю более 400 ракет.

Как сообщили в минздраве палестинского анклава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 24, еще 203 человека получили ранения. Среди погибших шестеро детей и две женщины.

Армия Израиля сообщила, что проводит в секторе Газа операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» 5 августа. В ходе израильского авиаудара был нейтрализован Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

Корреспондент «Известий» Эльнар Байназаров сообщил, что сигналы тревоги были слышны в 20 км от центра Тель-Авива в пригородах Бат-Ям и Холон.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая прошлого года. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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