Непогода оставила без света около 2 тыс. жителей Псковской области

На Псковскую область обрушились сильный ветер и ливень, в ряде муниципалитетов зафиксировано отключение электроэнергии. Об этом сообщил в воскресенье, 7 августа, губернатор региона Михаил Ведерников.

Погодные условия испортились на территории региона накануне.

«Из-за сильного ветра и ливня, обрушившегося сегодня на Псковскую область, в ряде муниципалитетов зафиксировано отключение электроэнергии. По состоянию на 00:00 7 августа без электроснабжения остаются порядка 2 тыс. жителей», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Больше всего отключений электричества зафиксировано в Плюсском, Пустошкинском и Струго-Красненском районах, уточнил губернатор.

По его словам, из-за непогоды отключение света произошло у порядка 4,7 тыс. человек. Оперативно электроэнергию удалось восстановить в домах 2,7 тыс. жителей области.

Кроме того, Ведерников добавил, что энергетики заверили о завершении восстановительных работ полностью до 14:00 воскресенья.

Как сообщалось накануне, паводки в Амурской области привели к отключению электроснабжения в селе Талдан и поселке Магдагачи, без электричества оказались около 1,7 тыс. человек. Из-за паводков без электроснабжения остались три многоквартирных жилых дома и более 400 строений в частном секторе.