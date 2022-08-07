В Англии впервые в истории может пройти суд с участием Ватикана

Первый в истории судебный процесс с Ватиканом в качестве ответчика может пройти на территории Великобритании. Об этом в субботу, 6 августа, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на Апелляционный суд Англии и Уэльса.

Издание напомнило, что в основе судебного процесса лежит история о нарушениях и злоупотреблениях при покупке недвижимости в Лондоне в 2014 году за 124 млн фунтов (около $150 млн).

Ранее, 3 июля 2021 года, сообщалось, что Святой престол объявил о начале судебного процесса по скандальному делу о подозрительных финансовых операциях с зарубежной недвижимостью. Отмечалось, что обвинения предъявлены десяти влиятельным лицам и четырем компаниям.

Речь идет о скандале, который произошел в октябре 2019 года, после того, как еженедельник L´Espresso опубликовал конфиденциальное распоряжение экс-главы службы безопасности Ватикана Доменико Джани об отстранении от должностей пяти влиятельных служащих Римской курии. Отмечалось, что их подозревают в нецелевом использовании многомиллионных фондов Святого престола, а также в покупке недвижимости за границей, в том числе в Лондоне.

При этом в деле фигурировал один из наиболее влиятельных сановников Римской курии кардинал Анджело Беччу, который затем покинул пост префекта ватиканской Конгрегации по канонизации. Он также отказался от кардинальских привилегий.

В ходе расследования были выявлены соответствующие данные о причастности Беччу к финансовому преступлению. Фигурантами дела стали и бывший президент Службы финансовой информации (AIF) Рене Брюлхарт, экс-директор AIF Томмазо Ди Руцца, который также обвиняется в растрате и разглашении служебной тайны. В частности, речь идет и о монсеньоре Мауро Карлино из госсекретариата, который проходил по делу по статье за вымогательство.