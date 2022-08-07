В Мелитополе возобновил работу комитет ветеранов ВОВ и военной службы

В городе Мелитополь Запорожской области возобновил работу комитет ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«У нас организация инвалидов Великой Отечественной войны, локальных войн – это Чехословакия, Венгрия, Афганистан. Потом, кто получил увечья, тоже у нас на учете, и вдовы ветеранов. Мы сейчас принимаем детей войны к себе», — поделилась ответственный секретарь комитета Тамара Семенова.

В честь открытия была организована экскурсия для учеников одной из местных школ. Ветераны показали детям музей, который они сами создали, а после побеседовали с юными жителями города.

Встреча с ветеранами прошла в неформальной обстановке — за чаепитием. Участник Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Сукач рассказал школьникам, как он встретил войну 16-летним парнем, а в день Победы расписался на Рейхстаге в Германии.

Также поделились своими воспоминаниями герои Чернобыля, дети войны, ветераны войны в Афганистане и Чехословакии. По мнению педагогов, такие мероприятия откладываются в памяти ребят лучше, чем обычные уроки истории, которые в последнее время не давали правдивой информации, в том числе о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Между тем в администрации Мелитополя обещали продолжать сотрудничество с организацией. В частности, поддерживать работу музея и предоставлять социальную помощь членам комитета ветеранов.

Ранее, 22 июля, Минобороны РФ запустило проект «Из пепла Украину возродив», посвященный сотрудничеству Красной армии с Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. В рамках проекта представлены доклады об участии сил 4-го Украинского фронта в весенней посевной кампании 1944 года сразу после освобождения Запорожья и Николаева от немецко-фашисткой оккупации и другие документы.

До этого, 8 июля, при поддержке МО начал работу мультимедийный исторический портал, посвященный военной операции по освобождению Одессы в 1944 году. Отмечается, что успех наступательной операции Красной армии в Одессе создал условия для дальнейших операций в Молдове, Румынии и на Балканах. За освобождение города многие части и соединения были награждены орденами, а 27 наиболее отличившихся были удостоены почетных наименований «Одесские».

Также с 22 июня на сайте Минобороны доступен исторический раздел «Герои первых дней Великой войны», где в представленных документах рассказывается о подготовке Германии к вторжению, о трагических, но в то же время героических событиях начала войны. Публикация материалов направлена, в частности, на то, чтобы опровергнуть продвигаемые в настоящее время на Западе тезисы об агрессивных намерениях Советского Союза накануне войны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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