Ученые нашли причастный к возникновению болезни Альцгеймера ген

Активность генов микроглии (иммунных клеток в головном мозге) регулируется протоонкогеном SPI1, который причастен к возникновению болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай, об этом говорится в статье, опубликованной в издании Nature Genetics.

Исследователи взяли образцы свежей ткани головного мозга, полученной путем биопсии или при вскрытии у 150 доноров. Часть из них были здоровыми людьми, часть — страдали от болезни Альцгеймера. После этого ученые выделили микроглию и провели секвенирование содержащейся в ней ДНК. Это позволило выявить роль гена SPI1.

Отмечается, что изменение его активности меняет работу других генов, что приводит к перестраиванию работы микроглии.

Ранее же SPI1 был известен как протоонкоген, мутация которого может привести к появлению рака.

До этого, 19 июля, сообщалось, что ученые научились предупреждать наступление болезни Альцгеймера за 17 лет до того, как может быть поставлен диагноз.

Медики Центра белковой диагностики (ProDi) в Германии разработали датчик, который идентифицирует биомаркеры неправильно сформированных белков в крови. Накопления этих белков в будущем создают отложения в головном мозге, которые приводят к развитию болезни Альцгеймера.

Авторы исследования уверены, что открытый ими метод при массовом внедрении позволит предотвратить болезнь.

15 июля стало известно, что исследователи Техасского университета разработали новый метод лечения болезни Альцгеймера, включающий переливание крови.

Как отмечают специалисты, метод переливания крови снижает образование амилоидных бляшек в сером веществе головного мозга, приводящих к развитию болезни.