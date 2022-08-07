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Пушков усомнился в готовности Запада обьявить Эрдогану политическую войну

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Член Совета Федерации Алексей Пушков усомнился в готовности Запада объявить политическую войну турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом в субботу, 6 августа, он заявил в своем Telegram-канале.

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«Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну. Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — написал он.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что западные страны обеспокоены углубляющимся сотрудничеством между Россией и Турцией.

Издание напомнило о неоднократных предупреждениях США о риске вторичных санкций в отношении тех стран, кто помогает России в обходе ограничительных мер, введенных Западом.

Один из высокопоставленных западных источников указал, что Брюссель может «призвать западные фирмы отказаться от отношений с Турцией», однако другие собеседники издания усомнились в возможности развития такого сценария.

До этого, 5 августа, в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана. Беседа двух лидеров продлилась чуть более четырех часов.

В ходе переговоров главы стран пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Также Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях.

После переговоров Путин и Эрдоган сделали совместное заявление. Так, лидеры договорились о наращивании товарооборота и взаимодействия двух стран в таких сферах, как торговля и транспорт. Главы государств также подтвердили волю РФ и Турции к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.

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