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Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником
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Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Обращение в воскресенье, 7 августа, опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил героизм работников отрасли и выразил надежду на то, что их профессионализм и в дальнейшем позволит добиваться поставленных целей в экономике.

По словам Путина, железнодорожная отрасль «имеет громадное стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей».

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Он указал на масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети.

Президент РФ подтвердил планы развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона, Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

«Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремленность позволят добиться успехов в реализации всех этих планов», — заключил глава государства.

Он пожелал железнодорожникам и их близким крепкого здоровья и благополучия.

Ранее в этот день историк Наталия Зинович рассказала «Известиям» об истории Дня железнодорожника.

Традиционно профессиональный праздник всех работников железной дороги ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. День железнодорожника был учрежден еще в 1896 году, в честь дня рождения Николая I, который и начал строительство железных дорог в России.

По всей России проводятся различные праздничные мероприятия с участием работников отрасли, студентов и педагогов профильных образовательных учреждений. Так, уже традиционным стал благотворительный забег в московском спорткомплексе «Лужники». Все собранные средства направляются в фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Кроме того, в честь работников железной дороги проводятся праздничные концерты, где им вручаются грамоты и благодарности.

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