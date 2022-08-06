Корреспондент «Известий» показал обстановку в Тель-Авиве

В Тель-Авиве сегодня ночью вновь открыли бомбоубежища. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает корреспондент «Известий» Эльнар Байназаров.

Отмечается, что сигналы тревоги были слышны в 20 км от центра Тель-Авива в пригородах Бат-Ям и Холон.

Как уточнил корреспондент, все убежища остаются открытыми, так как радикалы обещают нанести удар по городу.

Ранее в этот день пресс-служба Армии еврейского государства (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены воздушной тревоги звучат в центральном районе Израиля.

Также в субботу в армии Израиля заявили, что мирные жители, в том числе дети, погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в России организация).

По данным израильских военных, за последние два дня «Исламский джихад» выпустил по Израилю более 400 ракет «без разбора». Отмечается, что группировка использует густонаселенные гражданские районы для «террористической деятельности», ставя под угрозу жизнь жителей сектора Газа.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, еще 203 человека получили ранения.

МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Ведомство призвало стороны вернуться к режиму прекращения огня.

Накануне Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

В результате обстрела был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

В тот же день стало известно, что на основании оценки ситуации в сфере безопасности Израиль принял решение призвать в армию до 25 тыс. резервистов.

Власти Израиля также сообщили, что намерены увеличить интенсивность проведения военной операции в секторе Газа против радикального движения.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая прошлого года.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.