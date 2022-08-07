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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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В оборонном ведомстве рассказали о сержанте Рашиде Аскарове, который в составе батальонно-тактической группы российских десантников выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов и проявил смелость и решительность.

Уточняется, что во время продвижения по поселку Аскаров обнаружил замаскированную позицию противника, расположенную в заброшенном здании, и прицельным огнем из пушки БМП уничтожил живую силу врага на позиции.

Вытесняя боевиков с занимаемых рубежей, сержант уничтожил вражескую БМП и более пяти человек пехоты националистов. В результате населенный пункт был освобожден от украинских националистов.

Далее, спустя несколько дней, подразделение, в составе которого действовал сержант при взаимодействии с десантно-штурмовой ротой, участвовало в штурме опорного пункта националистов. Отмечается, что группа десантников во главе с Аскаровым атаковала с фланга опорный пункт и нанесла огневое поражение по украинским националистам на укрепленных позициях.

В результате смелых и решительных действий группы огневые точки противника были подавлены. Сержант Рашид Аскаров лично огнем из пушки БМП уничтожил до восьми националистов, заключили в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что в ходе ведения наступательных действий головной дозор тактической группы под командованием лейтенанта Александра Наумова сорвал провокацию в отношении российских войск. Уточняется, что, продвигаясь по лесополосе в направлении оккупированных националистами территорий, силы дозора обнаружили диверсионно-разведывательную группу националистов.

Лейтенант вступил в бой с противником. Он получил пулевое ранение в руку, но после оказания первой медицинской помощи продолжил вести огонь по противнику.

В результате все националисты были уничтожены прицельным огнем российских военнослужащих. При этом потерь среди российских военнослужащих допущено не было.

Рядовой Денис Дробин в составе передовой группы мотострелкового подразделения, продолжили в МО РФ, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов. В ходе атаки Дробин вел прицельный огонь из гранатомета по вражеской боевой технике и долговременным огневым точкам противника.

Отмечается, что, уничтожив противника, российские мотострелки закрепились на занимаемых позициях. После, в ночное время, националисты предприняли несколько атак на российское подразделение, попытки были отбиты в том числе благодаря грамотным действиям рядового.

Ранее, 6 августа, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 80 наемников и 11 единиц техники в результате удара со стороны ВКС России по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области.

Кроме того, в этот день российские военные уничтожили в Херсонской области пункт дислокации 46-й украинской аэромобильной бригады, произведя удары силами авиации и огнем артиллерии. В ведомстве уточнили, что уничтожено свыше 400 националистов.

Накануне военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиями», что Артемовск в Донецкой Народной Республике (ДНР), куда 4 августа вошли военнослужащие союзных сил, скорее всего, будет взят через неделю. Это будет огромным разгромом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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