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Австралийский наемник рассказал об отправке ВСУ на фронт новобранцев

The Guardian: ВСУ отправляют на фронт неподготовленных добровольцев
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Командование украинской армии отправляет на передовую новобранцев без должной подготовки. Об этом в субботу, 6 августа, рассказал наемник из Австралии Мэтт Ро газете The Guardian.

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«Ты спрашиваешь: «Сколько из вас стреляли раньше из винтовки?» Из ста человек только двое поднимают руку», — сказал он.

По данным издания, у Ро нет боевого опыта, однако на Украине он тренирует только что мобилизованных солдат. Отмечается, что чаще всего это единственное обучение, которое они получают перед отправкой на фронт.

При этом The Guardian указывает на то, что в Австралии наемника могут ждать серьезные проблемы. Ему грозит пожизненное заключение за въезд в иностранное государство, где он принимал участие в вооруженном конфликте.

Ранее, 3 августа, командующий украинского оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

В этот же день стало известно о больших потерях ВСУ в боях за поселок Пески в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как рассказал один из украинских боевиков, все человеческие и материальные возможности почти исчерпаны.

Также сообщалось, что понесший потери в районе поселка Пески батальон украинской мотопехотной бригады в ходе отступления был обстрелян своими же артиллеристами. В итоге подразделение было фактически полностью уничтожено.

21 июля правительство решило начать мобилизацию пенсионеров с боевым опытом, поскольку Украине нужны «мощные резервы» для контрнаступления. Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж подтвердил данное сообщение, отметив, что мобилизация необходима, чтобы бросить все силы на Херсон.

При этом в Киеве уже не раз признавали огромные потери среди личного состава. Данные по цифрам серьезно разнились. Однако, как отмечало Минобороны РФ, из-за потерь Киев бросает на передовую плохо обученных и неподготовленных представителей территориальной обороны, которые выполняют для украинских властей роль пушечного мяса.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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