В Турции анонсировали выход еще четырех судов с зерном из портов Украины

В воскресенье ожидается выход четырех сухогрузов с зерном из портов Украины. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает министерство национальной обороны Турции.

«В результате контактов министра Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в Совместном координационном центре в Стамбуле завтра из украинских портов выходят четыре корабля: один из Одессы и три из Черноморска», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне стало известно, что три ранее заблокированных судна с украинской кукурузой вышли из портов Одессы и Черноморска. Руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что Россия неукоснительно следует принятым обязательствам в целях выполнения достигнутых договоренностей.

Ранее в пятницу СКЦ в Стамбуле согласовал отправку трех судов с грузом зерна из портов Одессы и Черноморска. Отмечалось, что 58 тыс. т кукурузы будут вывезены по морскому гуманитарному коридору в рамках инициативы по экспорту зерна через Черное море.

Первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в порту Стамбула 3 августа. Сообщалось, что судно Razoni с 26 т кукурузы пройдет Мраморное море и пролив Дарданеллы и направится к конечной точке маршрута — в Ливан.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения продуктовой сделки. Как отметил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле.

Украинские власти намерены вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отмечал, что после завершения пробного периода экспорт украинского зерна из портов в течение 4–6 недель может достигнуть 3 млн т в месяц.

О завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины сообщило минобороны Турции 29 июля.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.