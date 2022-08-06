Победители конкурса «Лидеры России» стали членами клуба «Эльбрус»

Победители четвертого сезона всероссийского конкурса «Лидеры России» стали членами клуба «Эльбрус». Посвящение 106 человек состоялось в субботу, 6 августа, в Москве во время собрания членов клуба.

В ходе церемонии открытия общего собрания клуба выступил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Обращаясь к победителям конкурса, он отметил, что один из главных результатов победы — это не только получение грантов и работа с наставниками, но и наличие огромного количества единомышленников, а также друзей по всей стране в самых разных сферах и областях бизнеса, госслужбы и управления.

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул в свою очередь, что организаторам важно, чтобы после победы выпускники проектов не останавливались на достигнутом и продолжали свое развитие, а также помогали другим людям.

С победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России» встретится в воскресенье, 7 августа, и президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Кремля, на встрече участники конкурса расскажут о своей профессиональной деятельности, реализуемых проектах и о том, как конкурс изменил их жизни.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».