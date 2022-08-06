В замглавы Новой Каховки стреляли из пистолета и автоматов

Стало известно, из какого оружия было совершено покушение на замглавы Новой Каховки в Херсонской области Виталия Гура. Об этом рассказал руководитель администрации города Владимир Леонтьев.

«Стрелковое оружие, не только пистолет, автоматы, насколько я знаю», — рассказал он ТАСС.

Леонтьев рассказал, что погибшему не было 40 лет, у него осталась семья и дети. По его словам, Гура занимался актуальными проблемами Новой Каховки.

О смерти Гура в результате покушения стало известно ранее в этот же день. Он скончался от огнестрельных ранений. Первоначально сообщалось, что в него могли стрелять из пистолета Макарова.

В Следственном комитете России заявили, что расследуют обстоятельства покушения на Гура. В ведомстве заверили, что установят обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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