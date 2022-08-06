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Украина получила самолеты и танки из Северной Македонии

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Фото: commons.wikimedia.org/Skywarrior
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Украина получила танки и самолеты от Северной Македонии. Об этом 6 августа сообщил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

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«Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП. Важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем», — написал Подоляк в Twitter.

4 августа македонские СМИ сообщили, что страна передаст Украине четыре штурмовика Су-25, выкупленные у нее же в 2001 году. Издание МКД отметило, что ремонтом и осмотром самолетов перед их отправкой из страны занимались именно украинские специалисты.

Ранее, 29 июля, стало известно, что правительство Северной Македонии направило Украине танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации.

Как отметили в оборонном ведомстве страны, на фоне готовящейся реформы армии было принято решение о расформировании танкового батальона. Взамен переданных боевых машин планируется поставить на вооружение более современные модели техники.

Страны Запада нарастили военную поддержку Украины с начала проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

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