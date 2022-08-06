На байк-шоу «Ночных волков» в Крыму выступят группы «Алиса» и «Кипелов»

Вечером 6 августа в Севастополе начнется байк-шоу «Ночные волки». Организаторы мероприятия обещают зрителям незабываемые впечатления, огненные спецэффекты и захватывающие дух трюки от участников шоу.

На территории фестиваля идет заключительная подготовка: в передвижных кафе подготавливают угощение для гостей, а на главной сцене — последние приготовления у артистов. Зрители смогут увидеть выступления групп «Алиса», «25/17», «Кипелов» и музыканта Вадима Самойлова.

Главным событием станет байк-шоу.

Байк-шоу представит микс из зрелищных элементов: взмывающие вверх мотоциклисты, нарезающие круги внутри огромного железного шара, торжественный развод почетного караула и хореография юных балерин. Также будут представлены впечатляющие декорации — движущиеся железные механизмы и колесо смерти.

В этом году шоу пройдет под патриотическим названием «Русский лес». По словам разработчиков шоу, идея мероприятия заключается в том, что лес — это жизнь, он растет на огромной территории, где каждое дерево стремится ввысь. На шоу настоящие саженцы «Русского леса» будет везти техника времен Великой Отечественной войны.

11 июля лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов, также известный как Хирург, рассказал, что кульминация байк-шоу в Севастополе будет «невероятным, неповторимым действием».