Американцы поразились словам Пелоси об улучшении отношений с Китаем

Слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси об улучшении отношений с Китаем вызвали изумление у пользователей Twitter. Так они отреагировали на ее заявления, сделанные 5 августа.

Пелоси провела пресс-конференцию и подвела итог своему азиатскому турне, во время которого совершила визит на Тайвань. Она прокомментировала отношения США с Китаем, которые оказались под давлением из-за этой поездки.

«Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться до Китая, — так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», — рассказала Пелоси.

Такое необычное признание вызвало недоумение у американских граждан.

«Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне», — сказал один из пользователей.

«Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Всё, в чем вы преуспели, — это в эскалации напряженности в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир», — написал другой комментатор.

«Как ваш визит на Тайвань помог американцам? Какие выгоды мы получили от этой поездки? Давайте посмотрим правде в глаза, вы сделали это только ради пиара, чтобы повысить свой престиж», — сказал еще один.

4 августа после отъезда Пелоси Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита Пелоси события пошли бы иначе.

Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан». В ведомстве заявили, что Китай якобы нарушил правила ООН и Тайвань будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей за последние 25 лет. Китай выразил США решительный протест и пообещал ответные меры.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.