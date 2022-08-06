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Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля

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Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
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Сирены воздушной тревоги звучат в субботу, 6 августа, в центральном районе Израиля. Об этом сообщает пресс-служба армии еврейского государства (ЦАХАЛ).

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«Сирены тревоги звучат в районе Гуш Дан (центральный район Израиля. — Ред.)», — сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Накануне Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России). Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

В результате обстрела был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

В тот же день стало известно, что на основании оценки ситуации в сфере безопасности Израиль принял решение призвать в армию до 25 тыс. резервистов.

Власти Израиля также сообщили, что намерены увеличить интенсивность проведения военной операции в секторе Газа против радикального движения

По последним данным в результате израильских атак погибло 10 палестинцев, более 80 получили ранения.

Москва, в свою очередь, заявила, что серьезно обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта, и призывает стороны не допускать эскалации вооруженных действий, а также вернуться к режиму прекращения огня.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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