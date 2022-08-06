Футболист ради договора с клубом отправил на свадьбу брата вместо себя

Футболист из Сьерра-Леоне Мохамед Буйя Турей попросил брата заменить его на собственной свадьбе. Об этом он сообщил 5 августа Sportbladet.

Нападающий рассказал, что 21 июля он должен был пройти церемонию бракосочетания с Суад Байдун. Однако именно в этот день его новый клуб, шведский «Мальмё», попросил игрока присоединиться к команде.

Турею пришлось пропустить собственную свадьбу. Он сделал заранее три праздничные фотографии с невестой для социальных сетей, но на самой церемонии, которую не стали отменять, его заменил брат.

С тех пор футболист так и не видел свою жену и пытается организовать ее приезд в Швецию. В медовый месяц они отправятся в декабре, когда закончится национальный чемпионат.