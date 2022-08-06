Мирный житель погиб в Ясиноватой при обстреле ВСУ

При обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) Ясиноватой погиб пенсионер 1942 года рождения. Об этом сообщил 6 августа мэр города Дмитрий Шевченко.

Согласно данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел Ясиноватой был зафиксирован в 15:55 (время совпадает с московским). Тогда украинские боевики выпустили в сторону города шесть снарядов калибра 152 мм. В 15:30 ВСУ выпустили по Ясиноватой еще пять таких снарядов.

1 августа ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» территорию Ясиноватской центральной больницы.

На прошлой неделе жители Ясиноватой остались без воды в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Утром 27 июля ВСУ выпустили в сторону города три снаряда калибра 122 мм.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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