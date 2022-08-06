На 58-м году жизни скончался хоккейный арбитр Сергей Карабанов. Об этом 6 августа сообщила Федерация хоккея России (ФХР).

«Коллектив ФХР выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал Сергея Карабанова», — сказано в сообщении.

Карабанов начал работать в качестве хоккейного судьи в 1985 году. За годы карьеры он отработал на нескольких чемпионатах мира, в том числе в финальных матчах, сообщил «Спорт-Экспресс».

В 2000 году Карабанов получил приз лучшему арбитру чемпионата России — «Золотой свисток» имени Андрея Старовойтова.

В последнее время Карабанов работал инспектором ФХР.