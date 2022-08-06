В Совфеде назвали атаки ВСУ на Запорожскую АЭС актами ядерного терроризма

Атаки на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) со стороны украинских войск могут быть квалифицированы по международному праву как акты ядерного терроризма. Об этом заявил 6 августа вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Очередная атака ВСУ на Запорожскую АЭС в дни проведения конференции ООН по нераспространению ядерного оружия ставит на повестку дня вопрос о соблюдении Украиной своих международных обязательств в сфере безопасности ядерных объектов. <...> Нападения Украины на ядерные объекты могут быть квалифицированы по международному праву как акты ядерного терроризма», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Косачев напомнил, что базовым нормативным актом в этой сфере является Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года, вступившая в силу для Украины 25 сентября 2007 года.

Согласно документу, преступлением ядерного терроризма признается, в частности, «незаконное и умышленное использование или повреждение ядерного объекта таким образом, что происходит высвобождение или создается опасность высвобождения радиоактивного материала». Также государство — участник конвенции обязано прилагать все усилия к принятию соответствующих мер по обеспечению защиты радиоактивного материала с целью предотвращения соответствующих преступлений.

Кроме того, в конвенции предусмотрена оговорка о том, что действия вооруженных сил во время вооруженного конфликта регулируются международным гуманитарным правом.

Так, согласно ст. 56 протокола № 1 к Женевской конвенции 1977 года, «установки и сооружения, содержащие опасные вещества, а именно плотины, дамбы и атомные электростанции, не должны становиться объектом нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами, если такое нападение может вызвать высвобождение опасных веществ и последующие тяжелые потери среди гражданского населения».

«Поскольку ничего из этого украинские власти не выполняют и не пытаются выполнить, можно сделать вывод о том, что систематические нападения на Запорожскую АЭС выбраны ими в качестве метода ведения войны, что запрещено международным правом и общими принципами гуманности, человечности и здравого смысла», — заключил Косачев.

Территорию Запорожской АЭС, расположенной в городе Энергодаре, украинские боевики обстреляли 5 августа. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). В результате атаки произошел обрыв двух линий электропередачи, по которым электроэнергия поступает к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт. Оно нужно для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Удары спровоцировали пожар.

Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. В общей сложности по территории Запорожской АЭС было выпущено двадцать 152-миллиметровых снарядов.

20 июля украинские боевики совершили четыре атаки на АЭС в Энергодаре. Тогда ее реакторная часть не пострадала. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».