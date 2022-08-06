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В Совфеде назвали атаки ВСУ на Запорожскую АЭС актами ядерного терроризма

Вице-спикер Совфеда Косачев: атаки ВСУ на Запорожскую АЭС могут быть квалифицированы как акты ядерного терроризма
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Атаки на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) со стороны украинских войск могут быть квалифицированы по международному праву как акты ядерного терроризма. Об этом заявил 6 августа вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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«Очередная атака ВСУ на Запорожскую АЭС в дни проведения конференции ООН по нераспространению ядерного оружия ставит на повестку дня вопрос о соблюдении Украиной своих международных обязательств в сфере безопасности ядерных объектов. <...> Нападения Украины на ядерные объекты могут быть квалифицированы по международному праву как акты ядерного терроризма», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Косачев напомнил, что базовым нормативным актом в этой сфере является Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года, вступившая в силу для Украины 25 сентября 2007 года.

Согласно документу, преступлением ядерного терроризма признается, в частности, «незаконное и умышленное использование или повреждение ядерного объекта таким образом, что происходит высвобождение или создается опасность высвобождения радиоактивного материала». Также государство — участник конвенции обязано прилагать все усилия к принятию соответствующих мер по обеспечению защиты радиоактивного материала с целью предотвращения соответствующих преступлений.

Кроме того, в конвенции предусмотрена оговорка о том, что действия вооруженных сил во время вооруженного конфликта регулируются международным гуманитарным правом.

Так, согласно ст. 56 протокола № 1 к Женевской конвенции 1977 года, «установки и сооружения, содержащие опасные вещества, а именно плотины, дамбы и атомные электростанции, не должны становиться объектом нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами, если такое нападение может вызвать высвобождение опасных веществ и последующие тяжелые потери среди гражданского населения».

«Поскольку ничего из этого украинские власти не выполняют и не пытаются выполнить, можно сделать вывод о том, что систематические нападения на Запорожскую АЭС выбраны ими в качестве метода ведения войны, что запрещено международным правом и общими принципами гуманности, человечности и здравого смысла», — заключил Косачев.

Территорию Запорожской АЭС, расположенной в городе Энергодаре, украинские боевики обстреляли 5 августа. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). В результате атаки произошел обрыв двух линий электропередачи, по которым электроэнергия поступает к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт. Оно нужно для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Удары спровоцировали пожар.

Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. В общей сложности по территории Запорожской АЭС было выпущено двадцать 152-миллиметровых снарядов.

20 июля украинские боевики совершили четыре атаки на АЭС в Энергодаре. Тогда ее реакторная часть не пострадала. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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