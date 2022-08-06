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Немцы раскритиковали правительство за призыв снизить энергопотребление на 20%

Читатели Die Welt раскритиковали правительство за призыв снизить энергопотребление на 20%
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Фото: Global Look Press/Sabine Brose
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Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились заявлением главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о том, что сократить уровень энергопотребления необходимо не менее чем на 20%.

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По мнению читателя под ником Thorsten L, политические ошибки и предыдущей, и нынешней власти привели к тому, что население вынуждено за них расплачиваться.

«После таких заявлений я всегда задаюсь вопросом: нельзя ли сэкономить на федеральном правительстве?» — поделился рассуждением Matthias H.

Tobias B подчеркнул, что правительство должно использовать федеральный бюджет, чтобы организовать для населения дешевую энергию.

«Если оно не может этого сделать, пусть уйдет в отставку», — предложил читатель.

Один из читателей заявил, что лично он будет использовать столько электричества, сколько сочтет необходимым для себя.

«Сначала было 15%. Сейчас 20%. Посмотрим, какой процент будет в итоге. Это правительство — полный провал», — считает Gido B.

По мнению многих читателей, граждане не обязаны ничего делать, так как они платят налоги государству, чтобы иметь право «на заботу от государства».

«Нам ничего не нужно делать, кроме как избавиться от этих некомпетентных политических деятелей!» — заключил Dirk B.

Ранее в этот день представители Федерального сетевого агентства Германии заявили, что домохозяйствам следует поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы.

Мюллер призвал соотечественников проявить дальновидность и по возможности экономить электричество, чтобы избежать коллапса в разгар зимы. Согласно расчетам ФСА, для благополучного исхода потребуется снизить общее энергопотребление не менее чем на 20%.

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