Диски от пулемета, противопехотные мины, винтовки, бутылки с зажигательной смесью и взрывчатку побросали украинские боевики в разбитом укрепрайоне вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Пески под Донецком. Об этом 6 августа рассказал корреспондент «Известий» Сергей Еремин.

Оружие при отступлении оставили бойцы 1-го корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Позиции ВСУ оборудовали в бывших коровниках, окопы совсем свежие, отметил он.

«Это один из укрепрайонов врага, который удерживался семь-восемь лет. Это положило начало для дальнейшего наступления. Сейчас мы продвинулись дальше», — рассказал боец ДНР с позывным «Тихий».

Он добавил, что варианты националистам никто оставлять не будет, их ждет только отступление.

Боец с позывным «Рэмбо» отметил, что на брошенных позициях украинские радикалы оставили много вооружения, поставленного странами НАТО.

5 августа расположенный под Донецком поселок Пески перешел под контроль союзных войск. Днем ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил об установлении контроля над 70% поселка Пески. Он уточнил, что основные силы украинской армии были уже выбиты, шла зачистка населенного пункта, так как многие подвалы и частные дома были переоборудованы под военные пункты.

Как пояснил «Известиям» днем ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков, выстроенный в Песках мощный укрепрайон ВСУ оставался камнем преткновения все предыдущие годы.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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