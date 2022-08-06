В Херсоне начали обменивать водительские удостоверения

В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили журналистам в ГУ МВД по Херсонской области.

«На улице Вишневая, 22, с 9 до 18 часов мы ждем жителей Херсона», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь услуга будет оказана жителям Херсона с российскими паспортами.

Как сообщили в МВД, херсонцы с украинской регистрацией ТС получат временные водительские удостоверения и временные номера с гербом Херсонской области.

Для получения госуслуги нужно предоставить паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, при его отсутствии — подтверждение обучения в автошколе.

При этом при обмене не потребуются медсправка и оплата госпошлины.

Для максимального обеспечения прав и интересов жителей Херсонской области, 80% из которых выразили желание стать гражданами России, президент РФ Владимир Путин 25 мая ввел упрощенный порядок получения российских паспортов.

15 июня замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тыс.

Первые заявки на получение российского гражданства жители региона начали подавать 5 июня, что снял корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

7 июня стало известно, что в Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных 15 марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».