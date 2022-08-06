Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила об отсутствии оснований для пересмотра прав РФ на зарубежные активы СССР
Мир
Генсек ООН указал на начало новой гонки вооружений в мире
Мир
Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
Мир
Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат
Мир
Американцы поразились словам Пелоси об улучшении отношений с Китаем
Мир
Россия стала одним из крупнейших экспортеров нефти в Индию
Мир
ВС РФ сообщили о разминировании основных промышленных объектов в Мариуполе
Мир
СК расследует покушение на замглавы администрации Новой Каховки
Мир
Глава МАГАТЭ назвал неприемлемым обстрел Запорожской АЭС
Общество
Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за грозы и ветра до 17 м/с
Мир
Китай отправил к Тайваню 20 военных самолетов и 14 кораблей
Мир
На Украине приватизируют хлебокомбинаты и спиртовые заводы
Сюжет:

В Херсоне начали обменивать водительские удостоверения

В Херсоне начали регистрировать транспорт и обменивать водительские удостоверения
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили журналистам в ГУ МВД по Херсонской области.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

«На улице Вишневая, 22, с 9 до 18 часов мы ждем жителей Херсона», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь услуга будет оказана жителям Херсона с российскими паспортами.

Как сообщили в МВД, херсонцы с украинской регистрацией ТС получат временные водительские удостоверения и временные номера с гербом Херсонской области.

Для получения госуслуги нужно предоставить паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, при его отсутствии — подтверждение обучения в автошколе.

При этом при обмене не потребуются медсправка и оплата госпошлины.

Для максимального обеспечения прав и интересов жителей Херсонской области, 80% из которых выразили желание стать гражданами России, президент РФ Владимир Путин 25 мая ввел упрощенный порядок получения российских паспортов.

15 июня замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тыс.

Первые заявки на получение российского гражданства жители региона начали подавать 5 июня, что снял корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

7 июня стало известно, что в Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных 15 марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022