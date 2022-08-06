Пиротехники байк-шоу «Ночные волки» подготовили для зрителей огненные спецэффекты

Буквально считаные часы остались до того, как гора Гасфорта в крымском Севастополе станет огромной площадкой для представления байк-шоу «Ночные волки». Зрителей мероприятия будут ждать впечатляющие спецэффекты, подготовленные пиротехниками.

«Свет, который меня слепит, башни, которые тяжки, пришлось их ставить. Всё так выглядит хлипко, и в голове надо эту мысль отодвигать в сторону. Чтобы не паниковать», — поделился впечатлением каскадер высотных трюков и альпинист Геннадий Скрипко во время репетиции.

Байк-шоу представит микс из зрелищных элементов: взмывающие вверх мотоциклисты, нарезающие круги внутри огромного железного шара, торжественный развод почетного караула и хореография юных балерин. Также будут представлены впечатляющие декорации — движущиеся железные механизмы и колесо смерти.

«Железные монстры удивят весь мир. Планета перевернется! Здесь вообще каждый метр движется, шевелится!» — отметил технический директор байк-шоу Сергей Воробьев.

В этом году шоу пройдет под патриотическим названием «Русский лес». Настоящие саженцы «Русского леса» будет везти техника времен Великой Отечественной войны. По словам разработчиков шоу, идея мероприятия заключается в том, что лес — это жизнь, он растет на огромной территории, где каждое дерево стремится ввысь.

11 июля лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов, также известный как Хирург, рассказал, что кульминация байк-шоу в Севастополе будет «невероятным, неповторимым действием».