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Маск назвал свои условия для покупки Twitter

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что купит Twitter, если компания покажет, как проверяет подлинность аккаунтов, передает телеканал «Известия».

Предприниматель заверил, что в этом случае сделка пройдет на первоначальных условиях. Напомним, в апреле Маск заявил, что купит Twitter за $44 млрд. В июле предприниматель приостановил сделку из-за якобы высокой доли фальшивых аккаунтов в соцсети.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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