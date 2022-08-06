Маск назвал свои условия для покупки Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что купит Twitter, если компания покажет, как проверяет подлинность аккаунтов, передает телеканал «Известия».

Предприниматель заверил, что в этом случае сделка пройдет на первоначальных условиях. Напомним, в апреле Маск заявил, что купит Twitter за $44 млрд. В июле предприниматель приостановил сделку из-за якобы высокой доли фальшивых аккаунтов в соцсети.

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