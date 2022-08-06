В Керчи возбудили уголовное дело по факту осквернения Вечного огня

В Керчи возбудили уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, подозреваемой в осквернении Вечного огня. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

«Установлена и задержана 26-летняя местная жительница, которая подозревается в совершении противоправных действий. ‹...› Она созналась в содеянном, раскаялась и принесла извинения», — говорится в сообщении.

Ранее подозреваемая к уголовной ответственности не привлекалась. Отмечается, что собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия в отношении задержанной процессуального решения.

Следственный комитет РФ по Республике Бурятия разыскивает двоих молодых людей, осквернивших Вечный огонь в парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ.

4 августа в ведомстве рассказали, что молодые люди в вечернее время приблизились к Вечному огню, после чего один из них затушил пламя, залив его жидкостью из бутылки. По данному факту возбуждено уголовное дело.