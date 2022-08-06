У Белогорки ВКС поразили пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области пункт дислокации 46-й украинской аэромобильной бригады. Об этом в субботу, 6 августа, заявили журналистам в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

«Уничтожено свыше 400 националистов», — отметили в ведомстве.

Ранее в этот день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что Воздушно-космические войска России (ВКС РФ) России уничтожили более 80 наемников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту Иностранного легиона в Днепропетровской области.

1 августа стало известно, что ВКС РФ нанесли удар по пункту дислокации 92-й украинской бригады в районе города Харьков, в результате чего было уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники.

31 июля российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции. Более трети всех поставок занимает мука — это самый востребованный продукт у населения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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