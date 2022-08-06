Смертоносный «Рассвет»: что происходит в секторе Газа

В пятницу, 5 августа, Израиль начал операцию «Рассвет» против исламских экстремистов, в том числе «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России). Во время операции ликвидировали одного из главарей палестинской радикальной группировки. Последствия ударов по сектору Газа — в фотогалерее «Известий».