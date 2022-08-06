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Смертоносный «Рассвет»: что происходит в секторе Газа

Израиль пообещал продолжить операцию против палестинских радикалов
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Газа
Фото: Global Look Press/Ashraf Amra
В пятницу, 5 августа, Израиль начал операцию «Рассвет» против исламских экстремистов, в том числе «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России). Во время операции ликвидировали одного из главарей палестинской радикальной группировки. Последствия ударов по сектору Газа — в фотогалерее «Известий».
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Газа
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
После удара по зданию в городе Газе
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Газа
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Это всё, что осталось от дома
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Местная жительница показывает место, где был убит один из командиров военного крыла организации «Тайсир аль-Джабари»
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Палестинцы осматривают поврежденное здание
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
В результате израильского авиаудара погибли два человека, еще 19 получили ранения. Всего за два дня обстрелов жертвами стали по меньшей мере 13 палестинцев, 114 пострадали
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Армия Израиля на следующий день продолжила обстрелы. Военные рассчитывают, что операция «Рассвет» в секторе Газа продлится неделю
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