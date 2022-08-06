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В посольстве Болгарии разъяснили ситуацию с выдачей виз россиянам

Посольство Болгарии: выдача туристических виз россиянам продолжается, но сроки оказания услуг увеличены
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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene
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Болгария продолжает оформлять российским гражданам туристические визы, однако сроки оказания услуг увеличены. Об этом 6 августа сообщило посольство страны в Москве.

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«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», — заявили в дипмиссии ТАСС.

Накануне Ассоциация туроператоров России сообщила, что Болгария временно прекратила выдачу виз для туристов и собственников недвижимости. Причиной стало объявление 5 августа персонами нон грата 14 сотрудников дипмиссии и консульских учреждений Болгарии в России.

В МИД РФ заявили, что эта мера стала ответом на высылку 70 сотрудников российских загранучреждений, ввод квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временное закрытие генерального консульства в Русе.

О том, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал российского посольства, стало известно 28 июня. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы. 4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ответит взаимностью, и подчеркнул, что в настоящее время посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что дипломаты были высланы без оснований и попыток обосновать эти действия. Кроме того, комментируя поддержку Софии Европейской внешнеполитической службой, она отметила, что для чиновников Евросоюза важно любой ценой демонстрировать солидарность против России. По ее мнению, такая поддержка ЕС возлагает на всё объединение ответственность за последствия.

Как сообщил «Известиям» 6 июля источник в российских дипломатических кругах, Москва не видит иного выхода, кроме как закрыть в Болгарии свое диппредставительство. Он рассказал, что России «технически не оставили выхода для дальнейшего функционирования». Источник добавил, что из посольства «убрали 70 невзаимозаменяемых сотрудников», таким образом, в диппредставительстве остается пара десятков человек.

Россия за последние месяцы столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и др.

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