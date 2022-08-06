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Диетолог рассказала о влиянии кофе на фигуру

Диетолог Панова предупредила о негативном влиянии кофе на фигуру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Кофе может являться достаточно калорийным напитком и негативно влиять на фигуру. Об этом 5 августа рассказала газете «Аргументы и факты» врач-диетолог-кардиолог Юлия Панова.

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По ее словам, кофе стоит воспринимать как отдельное блюдо, так как даже чашка латте содержит 120 калорий, а каждый дополнительный ингредиент в нем будет добавлять лишний вес.

«Даже если мы постоянно корицу добавляем, в этом нет ничего страшного. Там калорий немного. В самом же кофе тоже они есть. Если мы пьем черный кофе без сахара и с добавлением корицы, то это не опасно для талии. Но обычно пряности добавляют в кофе с молоком, а это несколько иной калораж», — отметила Панова.

Если специи не так опасны, то сиропы, молоко, сливки и сахар уже могут сделать кофе достаточно калорийным напитком.

«Тут надо смотреть по добавке. Понятно, что если сравнивать молоко и сливки, то молоко менее калорийное. Если мы берем в кофейне тот же раф, то там, кроме сливок, есть и сиропы. Если же мы плотно поели и еще сверху всё это залили чашкой латте, то добавим калорий к своему приему пищи, причем этого даже не заметив», — рассказала специалист.

Врач посоветовала добавлять в кофе пряности или сок лимона, чтобы он не влиял на фигуру. Тем же, кто не пьет чистый кофе, придется делать выбор между молоком или сахаром. При этом эксперт отметила, что заменить животное молоко растительным не получится, так как оно равнозначное по калорийности.

Панова также напомнила, что кофейные напитки часто пьют вместе с калорийной закуской, что тоже сказывается негативно на фигуре. Наконец, при частом употреблении кофе мешает усвоению ряда витаминов.

2 августа диетолог Анна Гончарова рассказала, как можно справиться с кофейной зависимостью. По ее словам, отказываться от напитка нельзя резко, так как это негативно скажется на здоровье.

27 июля врач-кардиолог Виолетта Шелехова предупредила, что кофе и зеленый чай провоцируют подъем артериального давления. Это может быть кратковременной реакцией, но ощутимой для людей, чувствительных к резким подъемам артериального давления, особенно уже страдающих гипертонией.

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