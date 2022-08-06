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Путин после переговоров с Эрдоганом встретился с Кадыровым

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Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом встретился с чеченским главой Рамзаном Кадыровым. Об этом 6 августа сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Турецкий виток: Москва и Анкара договорились об оплате газа в рублях
Какие еще вопросы обсудили Путин и Эрдоган на берегу Черного моря

«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым», — сказал представитель Кремля.

Собеседники обсудили социально-экономическое развитие Чечни. Также обсуждалось общее положение дел в республике.

Переговоры Путина и Эрдогана начались в узком составе в 15:00 в Сочи накануне, 5 августа. Они проходили четыре часа.

После встречи было опубликовано совместное заявление президентов России и Турции. Лидеры условились провести следующее заседание совета сотрудничества высшего уровня в Турции, подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии и отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров. Достигнуты договоренности в сфере торговли и энергетики.

Главы государств подтвердили волю к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.

Кроме того, Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях.

На повестке были и вопросы продовольственного кризиса. Путин лично поблагодарил своего коллегу за роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

В конце июля Россия и Украина при участии ООН и Анкары договорились о вывозе зерна из украинских портов. На этой неделе первое судно уже вышло из Одессы. 5 августа три ранее заблокированных судна с украинской кукурузой вышли из портов Одессы и Черноморска.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения продуктовой сделки. Как отметил накануне Песков, выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле.

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