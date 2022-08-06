В Крыму прошла репетиция байк-шоу «Ночных волков». В шоу нашлось место технике времен Великой Отечественной войны и балеринам, видео репетиции представил 6 августа корреспондент «Известий».

По его словам, репетиция не уступает самому шоу, зрители могут увидеть самые интересные технические моменты: например, как настраиваются на выход те, кто покажет трюки без страховки.

Высота одной из площадок — 40 метров, рядом с ней лежат батуты, на которых без страховки прыгают каскадеры. Также в репетиции задействованы канатаходцы.

«Свет, который меня слепит, башни, которые тяжки, пришлось их ставить. Все так выглядит хлипко, и в голове надо эту мысль отодвигать в сторону», — рассказал каскадер Геннадий Скрипко.

Мотоциклисты нарезают круги внутри огромного железного шара, одновременно происходит торжественный развод почетного караула и идет выступление балерин.

«Железные монстры удивят весь мир. Планета перевернется! Здесь вообще каждый метр движется, шевелится!» — прокомментировал технический директор байк-шок Сергей Воробьев работу металлических конструкций.

Всё шоу объединено общим сюжетом и называется «Русский лес». Его саженцы везет техника времен Великой Отечественной. И техника, и деревья — настоящие.

Разработчики шоу представили идею, что лес — это жизнь, он растет на огромной территории, где каждое дерево стремится ввысь.

11 июля лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов, также известный как Хирург, рассказал, что кульминация байк-шоу в Севастополе, которая состоится в августе, будет «невероятным, неповторимым действием». Он призвал россиян спланировать отпуска и не пропустить в Севастополе на горе Гасфорта с 6 по 7 августа кульминацию байк-шоу «Русский лес».