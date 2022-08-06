Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Мир
США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ
Мир
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
Мир
В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО
Мир
В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе
Мир
Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ
Мир
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики
Спорт
Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном
Мир
Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
Мир
Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии
Мир
Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате
Мир
Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды

В Крыму прошла репетиция байк-шоу «Ночных волков»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крыму прошла репетиция байк-шоу «Ночных волков». В шоу нашлось место технике времен Великой Отечественной войны и балеринам, видео репетиции представил 6 августа корреспондент «Известий».

По его словам, репетиция не уступает самому шоу, зрители могут увидеть самые интересные технические моменты: например, как настраиваются на выход те, кто покажет трюки без страховки.

Высота одной из площадок — 40 метров, рядом с ней лежат батуты, на которых без страховки прыгают каскадеры. Также в репетиции задействованы канатаходцы.

«Свет, который меня слепит, башни, которые тяжки, пришлось их ставить. Все так выглядит хлипко, и в голове надо эту мысль отодвигать в сторону», — рассказал каскадер Геннадий Скрипко.

Мотоциклисты нарезают круги внутри огромного железного шара, одновременно происходит торжественный развод почетного караула и идет выступление балерин.

«Железные монстры удивят весь мир. Планета перевернется! Здесь вообще каждый метр движется, шевелится!» — прокомментировал технический директор байк-шок Сергей Воробьев работу металлических конструкций.

Всё шоу объединено общим сюжетом и называется «Русский лес». Его саженцы везет техника времен Великой Отечественной. И техника, и деревья — настоящие.

Разработчики шоу представили идею, что лес — это жизнь, он растет на огромной территории, где каждое дерево стремится ввысь.

11 июля лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов, также известный как Хирург, рассказал, что кульминация байк-шоу в Севастополе, которая состоится в августе, будет «невероятным, неповторимым действием». Он призвал россиян спланировать отпуска и не пропустить в Севастополе на горе Гасфорта с 6 по 7 августа кульминацию байк-шоу «Русский лес».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022