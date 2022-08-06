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Пекин заявил о ценности заявления РФ о поддержке принципа «одного Китая»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Miguel Candela
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Пекин ценит заявление РФ о поддержке принципа «одного Китая» и несогласии с действиями, нарушающими суверенитет КНР. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН.

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«Ван И всесторонне изложил обоснованную позицию Китая по тайваньскому вопросу и высоко оценил то, что Россия в первую очередь подтвердила свою твердую поддержку принципа «одного Китая» и выступила против любых действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Китая», — говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 6 августа, на сайте китайского МИДа.

Кроме того, министр иностранных дел КНР заявил, что Китай и РФ должны направлять страны региона к достижению истинной общей и устойчивой безопасности, а не конфронтации.

Ранее в этот день официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что современный Китай не допустит вмешательства и манипуляций со стороны других государств. По ее словам, «нынешний мир уже давно не тот, когда империалистические державы могли бряцать оружием на китайских землях и творить всё, что им заблагорассудится».

Власти КНР объявили о прекращении совместной работы и отмене ряда механизмов сотрудничества с США из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй на этой неделе. Также против Пелоси и ее семьи были введены санкции.

4 августа официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Ма Сяогуан заявил, что тайваньский вопрос не является региональным и входит во внутриполитическую повестку Китайской Народной Республики .

По его словам, недавний визит Нэнси Пелоси на Тайвань следует считать бесцеремонной провокацией, а не актом поддержки «демократических свобод».

Китайская сторона негативно восприняла визит Пелоси на Тайвань. Так, в среду, 3 августа, посол КНР во Франции Лю Шайе обвинил США в усилении напряженности в регионе.

Ранее, 4 августа, Центральное телевидение Китая сообщило, что войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.

Минобороны Тайваня осудило учения Китая. Ведомство назвало их целью психологическое запугивание граждан.

Пелоси прибыла на остров 2 августа. Она назвала свой визит на Тайвань свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии. Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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