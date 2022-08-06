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Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор

Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор, розыск и его арест
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Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
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Представители защиты депутата Госдумы Вадима Белоусова обжаловали приговор, объявление его судом в розыск и избранную ему меру пресечения в виде ареста. Об этом в субботу, августа, сообщила адвокат Белоусова Людмила Айвар.

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«Защитой обжалован приговор и по Белоусову, и по [главбуху челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарите] Бутаковой. Также нами обжаловано объявление нашего подзащитного в розыск и избрание ему меры пресечения [в виде заключения под стражу]», — рассказала она ТАСС.

Во вторник, 2 августа, Мосгорсуд признал Белоусова виновным по делу о получении взятки за покровительство в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске.

3 августа стало известно, что Белоусов не явился в Мосгорсуд на оглашение приговора по делу о получении взятки на сумму более 3 млрд рублей. Адвокаты парламентария заявили, что отсутствие Белоусова в суде связано с его занятостью. По их словам, он не ожидал, что оглашение приговора будет зачитываться в течение двух дней.

По данным следствия, с мая 2010 по январь 2014 года Белоусов и главбух челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами ежемесячно получали денежные средства от предпринимателей Константина Овчинникова и Алексея Башаева, занятых в дорожном строительстве.

За взятку Овчинникову и Башаеву предоставлялись самые выгодные условия заключения государственных контрактов и «полное избавление от конкуренции». Объем ежемесячной суммы составлял 20% от прибыли — 10 млн рублей. В Челябинске деньги получала теща Белоусова, а в Москве наличные закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала супруга депутата. Таким образом, в течение нескольких лет Белоусов получил в качестве взятки более 3,2 млрд рублей.

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