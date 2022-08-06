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Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды

Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды

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Фото: twitter.com/Etienne KLEIN
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Во Франции директор Комиссии по атомной энергии Франции Этьен Кляйн выложил в социальные сети фото ломтика колбасы, выдав его за далекую звезду, запечатленную космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Об этом сообщили в издании New York Post.

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«Изображение Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, расположенной в 4,2 световых года от нас. Это было сделано космическим телескопом «Джеймс Уэбб», — говорится в сообщении, опубликованном 5 августа.

Когда его пост начал набирать популярность, он извинился и сообщил подписчикам, что копченая колбаса строго связана с землей и является «развлечением».

«Давайте научимся с осторожностью относиться к авторитетным аргументам так же, как к спонтанному красноречию определенных образов», — предложил он своим читателям.

Однако один из комментаторов написал, что директору по научным исследованиям CEA Officiel не стоит выкладывать такие вещи.

Позже ученый опубликовал в «Твиттере» фотографию галактики Колесница, сделанную космическим телескопом «Джеймс Уэбб», заверив подписчиков, что на этот раз она «реальна». Он отметил, что таким образом хотел призвать к осторожности с кадрами, которые сами по себе выглядят привлекательно.

«Джеймс Уэбб» — это совместный проект NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. 25 декабря прошлого года телескоп был запущен в космос, а 5 января состоялось завершение важного этапа запуска.

31 июля сообщалось, что жители России смогут наблюдать два пика метеорных потоков в августе. Как отмечалось в сообщении, звездопад Персеиды в созвездии Персея россияне смогут увидеть с 17 июля по 24 августа. Этот метеорный поток является одним из самых популярных и виден в Северном полушарии. Кроме того, с 3 по 25 августа жители России смогут метеорный поток каппа-Цигниды в созвездии Лебедя.

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