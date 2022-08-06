Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате

Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб подписал закон о запрете абортов. Об этом 6 августа сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что глава штата подписал документ накануне, ранее в тот день соответствующий законопроект приняли палата представителей и сенат штата Индиана.

В законопроекте будут предусмотрены исключения для случаев, когда жизнь матери находится в опасности, а также для фатальных аномалий плода до 20 недель, говорится в статье.

Кроме того, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста, аборт также можно будет сделать.

Новый закон вступит в силу 15 сентября.

Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты, ранее, 24 июня.

Теперь решение о законности данной процедуры каждый штат будет принимать отдельно, если не вмешается конгресс. Когда об этом стало известно, на улицы вышли тысячи американцев с требованием не отнимать у женщин свободу принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.

Так, 19 июля сотрудники полиции Капитолия задержали более 30 человек во время акции в поддержку права женщин на легальный аборт. В числе задержанных были и 16 членов конгресса США. Участники протеста препятствовали свободному движению у здания Верховного суда в Вашингтоне.

Не прекращать протестную деятельность призвал соотечественников ранее, 10 июля, президент США Джо Байден. Его команда изучает возможность ввести режим ЧС в сфере здравоохранения из-за постановления Верховного суда об отмене конституционных гарантий права на аборт, уточнял американский лидер.

В конце июня полиция Капитолия сообщила, что в Вашингтоне задержали 181 человека на акции против решения Верховного суда США об отмене права на аборты, принятого 24 июня.