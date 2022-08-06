Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Мир
США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ
Мир
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
Мир
В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО
Мир
В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе
Мир
Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ
Мир
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики
Спорт
Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном
Мир
Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
Мир
Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии
Мир
Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате
Мир
Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды

Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате

0
Фото: Global Look Press/picture alliance/Robert Schlesinger
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб подписал закон о запрете абортов. Об этом 6 августа сообщает телеканал CNN.

Рожденные резолюцией: американок лишили права на аборт
В США отменили знаковое решение Верховного суда по делу «Роу против Уэйда»

Отмечается, что глава штата подписал документ накануне, ранее в тот день соответствующий законопроект приняли палата представителей и сенат штата Индиана.

В законопроекте будут предусмотрены исключения для случаев, когда жизнь матери находится в опасности, а также для фатальных аномалий плода до 20 недель, говорится в статье.

Кроме того, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста, аборт также можно будет сделать.

Новый закон вступит в силу 15 сентября.

Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты, ранее, 24 июня.

Теперь решение о законности данной процедуры каждый штат будет принимать отдельно, если не вмешается конгресс. Когда об этом стало известно, на улицы вышли тысячи американцев с требованием не отнимать у женщин свободу принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.

Так, 19 июля сотрудники полиции Капитолия задержали более 30 человек во время акции в поддержку права женщин на легальный аборт. В числе задержанных были и 16 членов конгресса США. Участники протеста препятствовали свободному движению у здания Верховного суда в Вашингтоне.

Не прекращать протестную деятельность призвал соотечественников ранее, 10 июля, президент США Джо Байден. Его команда изучает возможность ввести режим ЧС в сфере здравоохранения из-за постановления Верховного суда об отмене конституционных гарантий права на аборт, уточнял американский лидер.

В конце июня полиция Капитолия сообщила, что в Вашингтоне задержали 181 человека на акции против решения Верховного суда США об отмене права на аборты, принятого 24 июня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022