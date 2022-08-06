Дипломат Полянский: Россия доставит международных экспертов на место удара в Еленовке

Российская сторона планирует организовать визит международных экспертов и СМИ на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 5 августа, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

О намерениях Москвы он рассказал в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive.

Ранее в этот день сообщалось, что эксперты Следственного комитета России (СК РФ) расследуют обстоятельства атаки по исправительному учреждению в Еленовке. Согласно имеющейся информации, обстрел велся с применением артиллерийского дальнобойного вооружения НАТО. О спланированном характере удара говорят такие факторы, как точность и кучность попадания ракет.

Как заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, ВСУ открыли огонь в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией) начали давать показания. Он предположил, что Украина опасается огласки военных преступлений киевского режима.

3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о начале миссии по установлению фактов и деталей произошедшего в Еленовке. При этом он подчеркнул, что не располагает необходимыми полномочиями для запуска уголовного расследования.

ВСУ нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО, где содержались украинские военнопленные, в том числе «азовцы», в ночь на 29 июля. Глава ДНР Денис Пушилин назвал провокацией удар украинских военных.

В результате атаки на СИЗО погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора. В числе жертв обстрела — около 20 боевиков «Азова».

Отмечается, что уголовные дела в отношении убитых будут закрыты. При этом показания, которые удалось ранее получить в ходе допросов, используют в расследовании дел других обвиняемых.

Еще в июне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих националистическими подразделениями. По его словам, атаковали тех, кто собирался сдаться в плен союзным силам.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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