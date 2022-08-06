Россия направила в ООН информацию об ударе ВСУ по Запорожской АЭС

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу направлена информация о совершенном Вооруженными силами Украины (ВСУ) обстреле по территории Запорожской АЭС. Об этом 6 августа сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Подробную информацию об этой безрассудной провокации мы направили Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. ООН пора называть вещи своими именами», — написал дипломат в Twitter.

Соответствующим образом Полянский прокомментировал публикацию постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, который назвал удар украинских военных по АЭС в Запорожской области безответственным. Он подчеркнул, что такие действия чреваты катастрофическими последствиями.

Накануне около 15:00 по местному времени (совпадает с московским) ВСУ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, в первый раз. Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников.

Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции.

Администрация Энергодара сообщила о повреждении трубопроводов и технического помещения станции. По данным Минобороны РФ, обстрелы со стороны украинских военных привели к частичному обесточиванию Запорожской АЭС.

Также в оборонном ведомстве отмечали повреждения водородопровода, из-за которых на водородной станции произошло факельное возгорание водорода.

В общей сложности по территории Запорожской АЭС было выпущено 20 152-миллиметровых снарядов. При этом лишь по счастливой случайности удалось избежать крупного пожара.

Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с ТАСС, власти региона намерены задокументировать новые факты нападения украинской стороны на электростанцию и передать все собранные доказательства в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».