Россия и Турция договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудили укрепление двухсторонних связей в торговле, а также в сферах транспорта и туризма. По завершении встречи в пятницу, 5 апреля, лидеры подписали соответствующее заявление.

Согласно тексту документа, Путин и Эрдоган провели обширные консультации по вопросам российско-турецких отношений и договорились «наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе» и предпринимать взаимовыгодные шаги в областях экономики и энергетики. Таким образом обе стороны подтвердили готовность поддерживать доверительный диалог в интересах региональной и международной стабильности.

Перед началом переговоров Путин сообщил о планах подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран. Президент России назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу. Он отметил исправную и бесперебойную работу газопровода.

Также российский лидер поблагодарил Эрдогана за его участие в достижении договоренностей по экспорту зерна, включающих поставки российской продукции и удобрений. Турецкий президент, в свою очередь, заявил собеседнику, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

Реджеп Эрдоган отнес к ключевым темам для обсуждения энергетическое сотрудничество, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы. В частности, Эрдоган отметил, что главы государств поговорят о проекте строительства первой в Турции АЭС «Аккую».

В ходе переговоров главы стран пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Вице-премьер Александр Новак уточнил, что в Турецкую Республику поставляется 26 млрд куб. м газа ежегодно.

Кроме того, в ходе встречи Путин и Эрдоган подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии и отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров.

Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.

Ранее в этот день депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз заявлял, что встреча Путина и Эрдогана не будет похожа на предыдущие переговоры лидеров.