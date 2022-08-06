Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки

Во время траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы мэр города Кадзуми Мацуи во время выступления с речью процитировал русского писателя Льва Толстого. Трансляцию в прямом эфире вел 6 августа телеканала NHK.

«Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье», — заявил глава города.

В церемонии памяти мира, состоявшейся в городском Парке мира в 8:00 (2:00 мск), приняли участие представители выживших после атомной бомбардировки, а также семей погибших. Присутствовал премьер-министр Японии Фумио Кисида и представители 99 стран.

На церемонии был помещен список из 333 907 имен жертв атомной бомбардировки, из них 4 978 имен — те, кто умер или был признан мертвым в прошлом году.

Выступающие в процессе церемонии выступали с убеждениями сохранения мира с помощью сдерживания ядерного оружия.

Ранее, 25 мая, стало известно, что администрация Хиросимы не пригласила представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Как подчеркнул глава российской дипмиссии в Японии Михаил Галузин, организаторы мероприятия не пригласили российскую сторону на мероприятие из-за проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Между тем, он отметил, что именно по инициативе Москвы был продлен российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что таким образом Япония хотела нанести России оскорбление. Он отметил, что атомные бомбардировки и Хиросимы, и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны, когда в них уже не было особой необходимости. Они являлись по сути демонстрацией всему миру и особенно СССР, что США обладают «ядерной дубинкой», указал политик.

В 1945 году 6 августа американский бомбардировщик B-29 сбросил на центр города четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш». Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — порядка 20 км.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.: люди умирали от полученных ран и облучения. Город был стерт с лица земли.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури», вошедшего в Токийский залив, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне.