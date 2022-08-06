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В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе

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Фото: REUTERS/Kim Min-Hee/Pool
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Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе между Северной Кореей и Южной представляет собой недружественный шаг со стороны Вашингтона. Об этом в субботу, 6 августа, заявил директор департамента печати и информации МИД КНДР Чо Ён Сам.

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«Пелоси вместе с властями Южной Кореи говорила о «сильных расширенных средствах сдерживания» в ответ на «угрозу со стороны Северной Кореи» и даже посетила Объединенную зону безопасности Пханмунджом. Это свидетельствует о враждебной по отношению к КНДР политике нынешней американской администрации», — приводит слова дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пелоси прибыла в Южную Корею ранее, в среду, а на следующий день встретилась с председателем Национального собрания Ким Чжин Пхё, провела телефонный разговор с президентом Юн Сок Ёлем, а также посетила пункт Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея.

До этого Пелоси уже успела угодить в скандал, посетив с первым официальным визитом на Тайвань за последние 25 лет. Меньше чем за сутки Пелоси была принята вице-президентом Цаем Цичаном и лидерами политических партий острова, а также заявила, что Вашингтон в ближайшее время может подписать торговое соглашение с Тайванем.

Пекин остро отреагировал на присутствие американского политика в островной провинции. Так, Китай решил приостановить торговые отношения с Тайванем. В частности, КНР остановила поставки природного песка на соседний остров и запретила продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) была приведена в состояние боевой готовности и анонсировала проведение военных учений в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу «одного Китая». По его словам, визит не является поводом для эскалации в отношениях между США и КНР.

Министерство иностранных дел Китая в свою очередь вызвало посла США Николаса Бернса, для того чтобы выразить протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

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