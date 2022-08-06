Правозащитник Барака заявил, что Amnesty International разоблачила ложь Зеленского о ВСУ

Организация Amnesty International уличила президента Украины Владимира Зеленского в искажении фактов касательно действий защитников киевского режима. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил американский правозащитник Аджаму Барака.

«Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International «попала под чары кремлевской пропаганды», указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы», — заявил он в своем Twitter.

Доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) был опубликован накануне. В нем говорится, что украинские военные размещали и продолжают размещать вооружение и боевую технику на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины. Также правозащитники установили, что командование ВСУ умышленно не эвакуировало мирных жителей из близлежащих зданий.

В свою очередь, украинский лидер отверг все обвинения в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад Amnesty International он охарактеризовал как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар, комментируя слова Зеленского, подчеркнула, что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

В МИД РФ отметили, что уже неоднократно уведомляли мировое сообщество о случаях использования гражданского населения в достижении военных целей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».