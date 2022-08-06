В Херсоне указали на отсутствие юрисдикции Киева над регионом

Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины, принимаемые киевскими властями кадровые решения на регион не распространяются и не имеют к нему отношения. Об этом в субботу, 6 августа, заявил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацистской верхушки, захватившей власть в Украине», — сказал он.

Стремоусов добавил, что в регионе не воспринимают заявления киевского режима всерьез. По его словам, они перешли все грани этики и морали, когда начали обстреливать мирную Херсонскую область и радоваться разрушениям и жертвам среди мирных жителей.

Замглавы ВГА региона подчеркнул, что назначенный Киевом глава областной администрации «никогда не приедет в Херсонскую область». Он назвал его виртуальным губернатором и пустышкой.

Ранее, 1 августа, Стремоусов заявил, что нахождение в составе Украины для Херсонской области было бы ошибкой, так как данный регион является исторически русской землей.

Накануне Стремоусов высказал мнение, что география спецоперации России по защите Донбасса должна быть расширена. Чиновник считает, что союзные силы России и Донбасса должны освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и оставшуюся под контролем боевиков часть Запорожской области.

30 июля власти Херсонской области приняли политическую декларацию развития, в рамках которой будущее региона обозначено вместе с Россией. Согласно тексту документа, Херсонская область признается исторической частью России, а русский язык становится государственным наряду с украинским.

До этого, 25 июля, Стремоусов заявил об окончательном упадке государственного режима Украины.

Между тем замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева 23 июля назвала предстоящий референдум по вопросу воссоединения с Россией шансом выйти с «дикого поля».

Ранее в этот день сообщалось, что в Херсонской области создается избирательная комиссия для проведения референдума по вхождению в РФ. В администрации подчеркнули, что регион возвращается к мирной жизни и возрождению традиционных человеческих ценностей.

29 июня о начале подготовки к референдуму о присоединении к РФ заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

Как отметил 14 июня Кирилл Стремоусов, Херсонская область фактически уже является регионом Российской Федерации. По мнению Стремоусова, жителям Херсонской области нужно перестраиваться, получать паспорта граждан РФ «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».

В конце мая стало известно, что Херсонская область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. 11 июня первые 25 российских паспортов вручили жителям региона.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году. Власти региона исключили возвращение в состав Украины.