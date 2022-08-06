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Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК

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Президент РФ Владимир Путин распорядился о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за действий недружественных стран. Соответствующий указ был подписан в пятницу, 5 августа.

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«До 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами российских юридических лиц, долями (вкладами)… при условии, что данные ценные бумаги… принадлежат иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации… недружественные действия», — говорится в тексте документа.

Также были введены ограничения на сделки, в которых фигурируют доли в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении. Дополнительно глава государства поручил правительству в течение 10 дней подготовить список компаний ТЭКа и банков, операции с долями которых будут запрещены.

30 июня на официальном портале правовой информации опубликовали указ президента о специальных мерах в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в связи с недружественными действиями иностранных государств. В частности, было постановлено создать ООО, которому будут переданы все права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд».

Данное решение соответствует политике адаптации экономики РФ к условиям внешнего давления. Так, с 1 апреля Россия перешла на систему расчетов за газ в национальной валюте. Путин подписал соответствующий указ 31 марта. Президент заявил, что отказ платить в рублях будет восприниматься как неисполнение контрактных обязательств.

Позже, 24 мая, Госдума одобрила проект, допускающий внешнее управление в объявивших об уходе из России компаниях. Нововведения могут коснуться организаций, покидающих российский рынок без очевидных экономических причин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в апрельском интервью «Известиям» рассказал, что у ведомства есть план по замене ушедших компаний из России. Он добавил, что РФ с 2014 года начала формировать государственно-информационную систему промышленности. По его словам, государство выходит уже на второй этап импортозамещения, который начался в прошлом году.

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