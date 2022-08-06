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Десять человек погибли при пожаре в двухэтажном доме в Пенсильвании

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Фото: CBS
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Десять человек погибли в результате пожара в двухэтажном доме в американском штате Пенсильвания. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает CBS со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в Нескопеке. Самому младшему из погибших было пять лет, старшему — 79.

Уточняется, что среди погибших было трое детей. При этом еще троим людям, которые в момент пожара находились в доме, удалось спастись.

Причины возгорания неизвестны, однако дом был полностью уничтожен. В настоящий момент проводится расследование.

Ранее в этот день сообщалось, что в здании больницы в Инчхоне в Южной Корее произошел пожар, унесший жизни четырех человек.

Из горящего здания прибывшие на место спасатели вытащили десять человек, четверо из них получили серьезные травмы. Позже стало известно, что они скончались.

На момент прибытия пожарных заблокированными в больнице оставались 30 человек.

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